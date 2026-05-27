Il Consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento di un comune in Campania per infiltrazioni di camorra. Contestualmente, il sindaco è coinvolto in un'indagine della Dda. La misura, adottata in aprile, si basa su presunti legami tra amministratori e ambienti criminali. La decisione segue verifiche su possibili infiltrazioni nel territorio e nelle istituzioni locali. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui procedimenti in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la decisione di fine aprile del Consiglio dei Ministri, arriva anche il sigillo del Decreto del Presidente della Repubblica a sancire lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune di Arienzo, terzo comune del Casertano ad essere sciolto per tali gravi motivi dopo il capoluogo Caserta (aprile 2025) e Calvi Risorta (luglio 2024). A far cadere l’amministrazione del sindaco Giuseppe Guida – già da aprile ad amministrare il COmune di Arienzo c’è una Commissione Straordinaria – è stata l’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli del settembre scorso, in cui è rimasto coinvolto lo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sindaco coinvolto in indagine Dda, sciolto un comune in Campania per infiltrazioni di camorra

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