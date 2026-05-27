Sindaco coinvolto in indagine Dda sciolto un comune in Campania per infiltrazioni di camorra
Il Consiglio dei ministri ha deciso lo scioglimento di un comune in Campania per infiltrazioni di camorra. Contestualmente, il sindaco è coinvolto in un'indagine della Dda. La misura, adottata in aprile, si basa su presunti legami tra amministratori e ambienti criminali. La decisione segue verifiche su possibili infiltrazioni nel territorio e nelle istituzioni locali. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui procedimenti in corso.
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la decisione di fine aprile del Consiglio dei Ministri, arriva anche il sigillo del Decreto del Presidente della Repubblica a sancire lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune di Arienzo, terzo comune del Casertano ad essere sciolto per tali gravi motivi dopo il capoluogo Caserta (aprile 2025) e Calvi Risorta (luglio 2024). A far cadere l’amministrazione del sindaco Giuseppe Guida – già da aprile ad amministrare il COmune di Arienzo c’è una Commissione Straordinaria – è stata l’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli del settembre scorso, in cui è rimasto coinvolto lo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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