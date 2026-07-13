35enne picchiato per gelosia con una mazza da baseball a Castel Volturno agguato terribile | 24enne arrestato
A Castel Volturno, un uomo di 24 anni è stato arrestato in relazione a un'aggressione avvenuta con una mazza da baseball. La vittima, di 35 anni, è stata colpita a causa di questioni di gelosia. L'aggressione si è verificata in strada e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il 24enne è stato portato in custodia e l'indagine è in corso.
Eseguito un arresto a Castel Volturno (Caserta), dove un giovane di 24 anni originario di Giugliano in Campania è stato fermato per una violenta aggressione ai danni di un uomo di 35 anni. L’episodio, avvenuto sabato pomeriggio, sarebbe scaturito da motivi sentimentali, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. L’aggressione e la fuga della vittima Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno è intervenuto presso il Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande. Qui, un uomo di 35 anni era stato trasportato in gravi condizioni ma cosciente dal personale del 118, dopo essere stato vittima di una violenta aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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