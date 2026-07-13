35enne picchiato per gelosia con una mazza da baseball a Castel Volturno agguato terribile | 24enne arrestato

Notizia in breve

A Castel Volturno, un uomo di 24 anni è stato arrestato in relazione a un'aggressione avvenuta con una mazza da baseball. La vittima, di 35 anni, è stata colpita a causa di questioni di gelosia. L'aggressione si è verificata in strada e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il 24enne è stato portato in custodia e l'indagine è in corso.