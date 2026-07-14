Castel Volturno il momento dell' aggressione in un lido | lo schiaffo contro la cliente

Notizia in breve

Le immagini delle telecamere dello stabilimento balneare di Castel Volturno mostrano chiaramente come si è svolta l'aggressione a una cliente. Durante l'episodio, un uomo ha colpito la donna con uno schiaffo. L'evento si è verificato in un lido di Pinetamare e le riprese sono state acquisite come prova. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell'aggressione o eventuali conseguenze legali.