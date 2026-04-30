Centro per i rimpatri a Castel Volturno Fico boccia il progetto Ma Zinzi ' sbotta' | Fomenta contro lo Stato

Il progetto di realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno ha suscitato reazioni contrastanti. Il leader di un partito ha espresso un giudizio negativo sulla proposta, mentre un altro esponente ha commentato che tale iniziativa potrebbe alimentare tensioni contro lo Stato. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge diversi rappresentanti politici sulla presenza del centro nella zona.

Si accende lo scontro politico sul progetto di realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) a Castel Volturno. A confrontarsi duramente sono il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il deputato e coordinatore regionale della Lega, Gianpiero Zinzi.Intervenendo a.🔗 Leggi su Casertanews.it

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