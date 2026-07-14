L’evento di letture di poesie al cimitero di Casoli è stato annullato. Gli organizzatori hanno comunicato che non si terrà più, rispettando la volontà dei residenti. Nessuna manifestazione si svolgerà nel luogo, e si evitano così tensioni o fraintendimenti. La decisione è stata presa per mantenere il rispetto verso il luogo e la sensibilità della comunità.

Annullato l’evento al cimitero di Casoli: "Ci scusiamo e rispettiamo la volontà dei casolini". E cosi’ nessuna offesa, nessun fraintendimento, nessuna battaglia sull’apertura del cimitero a nuove iniziative. Ieri mattina l’associazione ‘Code per curiosi’ ha bloccato le letture nel camposanto comprese nella serata del 7 agosto prossimo, l’evento ‘Soglia’, peraltro ammesso dal Comune attraverso la Pluriservizi. Ma l’assessore Luca Mecchi, sempre vicino ai casolini, ha mediato per cancellare l’evento, peraltro ritirato nel frattempo dagli organizzatori. "L’evento del 7 agosto al cimitero non si farà, rispettiamo la volontà dei casolini e quindi non verrà fatto niente, neanche la riunione convocata per questa sera – recita la nota dell’associazione –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casoli, letture di poesie al cimitero. Niente evento, la protesta ha vinto

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