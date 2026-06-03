Calici e Poesie all' Impruneta un mese di letture musica e degustazioni al Centro Paolieri di Creatività

Notizia in breve

A Impruneta, per il terzo anno consecutivo, si svolge l’evento “Calici e Poesie”, un ciclo di aperitivi culturali che si tiene nel Centro Paolieri di Creatività. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ferdinando Paolieri e patrocinata dal Comune, include un mese di letture, musica e degustazioni. La manifestazione coinvolge diverse realtà culturali e produttive del territorio.