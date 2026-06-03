Calici e Poesie all' Impruneta un mese di letture musica e degustazioni al Centro Paolieri di Creatività
A Impruneta, per il terzo anno consecutivo, si svolge l’evento “Calici e Poesie”, un ciclo di aperitivi culturali che si tiene nel Centro Paolieri di Creatività. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ferdinando Paolieri e patrocinata dal Comune, include un mese di letture, musica e degustazioni. La manifestazione coinvolge diverse realtà culturali e produttive del territorio.
Si rinnova per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con “Calici e Poesie”, il ciclo di aperitivi culturali promosso dall’Associazione Ferdinando Paolieri con il patrocinio del Comune di Impruneta e la collaborazione di realtà culturali e produttive del territorio. Le iniziative si svolgeranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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