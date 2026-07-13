La comunità di Casoli ha protestato contro un evento culturale programmato nel cimitero il 7 agosto. Alcuni residenti hanno dichiarato di essere pronti a manifestare in piazza, chiedendo di non profanare il luogo sacro. La tensione è salita nei giorni scorsi, con il paese diviso sulla decisione di utilizzare il camposanto per l’iniziativa. La questione ha attirato l’attenzione locale, generando un acceso dibattito tra chi sostiene l’evento e chi si oppone.

"Non profanate il nostro cimitero e siamo pronti a scendere in piazza per protestare contro questo evento. Da qualche giorno il paese di Casoli è in subbuglio contro un evento culturale che è stato programmato nel camposanto del borgo per il prossimo 7 agosto. Un evento che la maggior parte dei residenti ha interpretato come un’offesa e contro il quale è pronta a scendere in piazza. Ma ha anche il contributo del Comune l’idea promossa dall ‘Code per curiosi APS’ con l’attore Alessandro Tampieri. L’obiettivo dell’iniziativa è rendere il cimitero casolino lo scenario di pensieri e poesie che ognuno potrà scegliere di leggere o declamare in un luogo considerato di "incontro, il cuore del paese, di ricordi e di vita". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un incontro culturale al cimitero. Ma la comunità di Casoli insorge

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