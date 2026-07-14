Caso Regeni | sentenza processo fissata per il 28 settembre

La sentenza del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di un ricercatore friulano sarà pronunciata il 28 settembre a Roma. La data è stata ufficialmente fissata, dopo aver seguito le fasi di udienze e discussioni in tribunale. Il procedimento giudiziario riguarda il caso di un ricercatore ucciso nel 2016 in Egitto, con accuse che coinvolgono presunti responsabili.

E’ stata fissata per il prossimo 28 settembre, a Roma, la sentenza del processo relativo al sequestro, alle torture e all’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano tragicamente ucciso nel 2016 in Egitto. Questo caso ha suscitato un’ampia attenzione internazionale e ha messo in luce le gravi violazioni dei diritti umani nel paese nordafricano. Dettagli sul processo e gli imputati. Nel procedimento sono imputati quattro membri dei servizi di sicurezza egiziani, per i quali la Procura capitolina ha richiesto pene severe: un ergastolo e tre condanne a 17 anni e sei mesi di reclusione. Questo processo rappresenta un passo cruciale nella ricerca della giustizia per la famiglia di Regeni e per tutti coloro che hanno seguito con attenzione questo drammatico caso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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