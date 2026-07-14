La Prima Corte d’Assise di Roma pronuncerà la sentenza il 28 settembre nel processo per l’omicidio di Giulio Regeni. La decisione riguarda le accuse contro gli imputati coinvolti nella morte del ricercatore. La corte ha ascoltato le arringhe e ha concluso le discussioni preliminari. La sentenza sarà comunicata in una udienza fissata per quella data.

Sul caso Regeni siamo vicini alla decisione dei giudici. Il 28 settembre la Prima Corte d’Assise di Roma pronuncerà la sentenza nel processo per l’omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata al termine della seconda udienza dedicata alle arringhe difensive dei quattro 007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l’uccisione del ricercatore italiano, avvenuti al Cairo nel gennaio 2016. Per gli imputati l’accusa ha chiesto una condanna all’ergastolo e tre pene di 17 anni e sei mesi di reclusione. Difensore 007 egiziano: “I testimoni sono inutilizzabili”. Si avvia verso la conclusione il processo per la morte di Giulio Regeni davanti alla prima Corte d’Assise di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Regeni, la sentenza è prevista il 28 settembre

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