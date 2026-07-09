A un mese dall'inizio, i lavori di ristrutturazione del ponte ferroviario Tevere sono al 30% di completamento. La manutenzione straordinaria, partita l’8 giugno e prevista fino al 6 settembre, riguarda interventi di restauro e consolidamento della struttura. La conclusione dei lavori è programmata per inizio settembre.

A un mese esatto dall’inizio dei lavori, il restyling del ponte ferroviario Tevere è giunto a un terzo del suo cammino. La manutenzione straordinaria, cominciata l’8 giugno e la cui fine è prevista per il 6 settembre, ha tagliato il traguardo del 30 per cento dell’avanzamento complessivo. Un passaggio fondamentale, perché il primo tagliando sulla ristrutturazione è stato superato senza imprevisti. Che, se si fossero presentati, avrebbero significato ritardi sostanziali sulla conclusione dell’opera, con giustificabili proteste dei pendolari della ferrovia Roma Nord, che stanno affrontando un’estate caldissima anche per via dei lavori. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ponte Tevere, la ristrutturazione arrivata al 30 per cento. Conclusione prevista per settembre

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