Oggi è stato sospeso temporaneamente il programma Report, a causa delle recenti indagini sul caso Ranucci-Lavitola. La decisione è arrivata dopo che è emerso che il faccendiere coinvolto avrebbe pianificato di fuggire in Africa. La sospensione riguarda le repliche estive del programma, e la decisione è stata presa da Viale Mazzini in risposta alle indagini in corso. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo della televisione e della politica.

Roma, 11 luglio 2026 – Una giornata convulsa, iniziata con un invito social e culminata con un provvedimento drastico da parte di Viale Mazzini. Il “caso Ranucci” scuote la Rai e infiamma il dibattito politico, portando alla sospensione cautelativa delle repliche estive di Report. La Direzione Approfondimento dell’azienda ha motivato la scelta spiegando che lo stop è arrivato "in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore”, precisando comunque che la decisione è a “tutela di un patrimonio editoriale di grande valore” e che la nuova stagione del programma è confermata a partire da novembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Report, il primo stop Rai: effetti del caso Ranucci-Lavitola. L’inchiesta: “Il faccendiere era pronto a fuggire in Africa”

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