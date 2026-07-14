Caso Ranucci l’ad della Rai difende lo stop alle repliche di Report | Sospese per tutelare un brand fondamentale per l’azienda

L’amministratore delegato di Rai ha spiegato che le repliche di Report sono state sospese per proteggere il marchio dell’azienda. Non si tratta di cancellazioni di nuove puntate, ma di repliche già trasmesse, che rimangono disponibili su Raiplay. La decisione è stata presa come misura di cautela, secondo quanto dichiarato, senza eliminare contenuti recenti. La sospensione riguarda esclusivamente le repliche, non le produzioni inedite del programma.

«Non abbiamo cancellato delle nuove puntate, abbiamo cancellato repliche che sono comunque visibili su Raiplay. È stata una forma di cautela del brand dell’azienda ». È quanto ha chiarito l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, intervenendo nel corso di AdnTalks, dove ha spiegato le ragioni della decisione relativa al programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3. Non solo Report. L’ad ha, inoltre, affrontato il tema dello stallo della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, fermata dopo le dimissioni dei consiglieri di opposizione, che hanno denunciato le manovre della maggioranza e il protrarsi dell’impasse nei lavori della bicamerale. 🔗 Leggi su Open.online

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