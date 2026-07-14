L’Inter ha annunciato che un giocatore non ha rispettato un impegno preso con la società, portando alla sua assenza dall’amichevole contro l’Atalanta. L’agente del calciatore ha contestato questa versione, affermando che la ricostruzione fornita dall’Inter non corrisponde ai fatti. La disputa riguarda una questione contrattuale e l’assenza del giocatore alla partita.

“ Palestra è venuto meno a un impegno con l’Inter. L’agente ha scelto un’altra strada e ci siamo dovuti arrendere “. Dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è scontro totale tra l’Inter, l’Atalanta e l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, che secondo il club nerazzurro “poteva indicargli una strada diversa ma così non è stato “. Un affare – quello che ha portato Marco Palestra al Chelsea – che, a giudicare dalle dichiarazioni. ha creato tensioni tra le parti, al punto che l’Inter ha anche deciso di non partecipare al Trofeo Bortolotti, match amichevole in programma con l’Atalanta per il 14 agosto. A sostituire i nerazzurri milanesi sarà l’Athletic Bilbao. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caso Palestra, è scontro tra Marotta e l’agente: “Venuto meno a un impegno”; “Ricostruzione che non corrisponde ai fatti”. L’Inter diserta l’amichevole con l’Atalanta

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