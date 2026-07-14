Durante la riunione di oggi della Giunta Coni, è stato annunciato che non ci sarà un commissariamento per la Federdanza. La situazione rimane comunque delicata, con alcuni problemi ancora irrisolti. La discussione si è concentrata sulle recenti difficoltà della federazione, senza però portare a decisioni drastiche. La questione è rimasta aperta, e si continuerà a monitorare la situazione nelle prossime settimane.

Riunione di Giunta Coni, oggi, attesa soprattutto per le decisioni sulla Federdanza, oggetto negli ultimi tempi di tutta una serie di problemi, con la presidente Laura Lunetta (che è una dei membri della Giunta Nazionale Coni) e altre tre persone indagate da mesi dalla Procura di Roma per un'inchiesta su presunti interventi nella scelta degli arbitri, nonchè per aver manipolato il software usato per i voti delle gare, con la magistratura che ipotizza i reti di frode sportiva ed estorsione. "Abbiamo approfondito con attenzione la questione relativa alla Federdanza perché c'era un'ipotesi di commissariamento, dovuta principalmente alle ulteriori dimissioni di due componenti - le parole del presidente del Coni Luciano Buonfiglio -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso Federdanza, nessun commissariamento. Ma la situazione resta borderline

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