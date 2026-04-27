UEFA prende posizione sul caso arbitri | Nessun colloquio con la Lega Serie A ma seguiamo la situazione riguardante la FIGC La nota ufficiale

L'Unione Europea del Calcio ha reso nota una dichiarazione ufficiale in merito alla situazione degli arbitri coinvolti in Italia. Nella comunicazione, si specifica che non sono stati avviati colloqui con la Lega Serie A, mentre si afferma di monitorare attentamente la questione riguardante la Federazione Italiana Giuoco Calcio. La nota è stata rilasciata dal presidente UEFA, senza ulteriori dettagli o commenti.

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