Buonfiglio blinda la FIGC | Nessun commissariamento rispetto le regole e monitoro la situazione

Il presidente del CONI ha affermato che non ci sarà nessun commissariamento della FIGC, sottolineando di rispettare le norme e di monitorare attentamente la situazione. Ha dichiarato di non vedere motivi per intervenire con misure straordinarie e ha ribadito l’impegno a seguire da vicino gli sviluppi in ambito calcistico. Le sue parole giungono in un momento di attenzione crescente sulla gestione delle federazioni sportive.

di Alberto Petrosilli Buonfiglio, presidente del CONI, ha escluso la possibilità di un commissariamento della FIGC: le sue dichiarazioni. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha spento le voci su un possibile scossone ai vertici federali causato dall’inchiesta della Procura di Milano che ha travolto l’AIA. Intervenendo a margine dell’audizione al Collegio di Garanzia, Buonfiglio ha escluso categoricamente l’ipotesi di un intervento d’autorità sulla Federcalcio: LEGG ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Il Presidente del CONI ha il compito di monitorare ma questo non vuol dire fare lo sceriffo ne che mi lasci influenzare da destra e sinistra o da chi parla al mio posto.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buonfiglio blinda la FIGC: «Nessun commissariamento, rispetto le regole e monitoro la situazione» Notizie correlate Buonfiglio categorico: «Commissariamento FIGC? Non ci sono i presupposti! Io eletto per far rispettare le regole»Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve! Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I... Leggi anche: Rocchi, Buonfiglio: “Commissariamento Figc? Non ci sono presupposti” Contenuti e approfondimenti Si parla di: FIGC, Buonfiglio ora si muove per il commissariamento, ma con prudenza! Contattati alcuni giuristi. Buonfiglio: 'Commissariare la Figc? Non sono influenzabile, non ci sono i presupposti'Non mi lascio influenzare da destra o da sinistra. Io sono stato eletto per far rispettare le regole, ma il primo a rispettarle devo essere io. Quando ci sono stati i presupposti per commissariare l' ... ansa.it Il catenaccio federale di Buonfiglio: La Figc non si può commissariare, ma c’è chi parla al mio posto…Il presidente del Coni non fa lo sceriffo, e in passato quando c'era da commissariare l'ho fatto. Ma stavolta non ci sono i presupposti ... dire.it