Casi di tubercolosi e scabbia difficoltà nel pronto soccorso del Policlinico di Palermo

Da gazzettadelsud.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Policlinico di Palermo, alcune sale del pronto soccorso sono state chiuse per isolare pazienti con tubercolosi e scabbia. La decisione è stata presa a causa di casi di malattie infettive riscontrati negli ultimi giorni. La struttura ha limitato l'accesso a determinate aree per contenere il contagio, creando disagi tra i pazienti in attesa di assistenza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali contagi tra il personale o altri pazienti.

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Sono giorni difficili per il pronto soccorso del Policlinico di Palermo: da ieri, per via di alcuni casi di malattie infettive, t ubercolosi e s cabbia, c'è stato il blocco di alcune sale che sono servite per isolare i pazienti infetti. Questo non ha fatto altro che complicare le operazioni per le visite. Policlinico di Palermo, pronto soccorso in difficoltà Numerose sono le segnalazioni da parte di pazienti visitati ma che sono rimasti in attesa nelle aree ancora libere del pronto soccorso, ormai in difficoltà. Su oltre 40 accessi, almeno una trentina di persone devono essere ricoverate. Da registrare che per i ricoveri, trascorrono in media cinque giorni, e questo crea un effetto a catena che intasa ancor di più le sale del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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