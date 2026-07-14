Nella Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino sono stati segnalati 14 casi di scabbia, coinvolgendo sia operatori che ospiti. I sintomi includono prurito intenso e lesioni sulla pelle. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di isolamento e trattamento. La gestione dei casi prevede l’applicazione di farmaci specifici e misure di igiene per prevenire ulteriori contagi. Nessun dettaglio su eventuali degenze o complicazioni è stato comunicato.

La scabbia torna a impensierire l’Italia, dopo che ben 14 casi sono stati notificati all’Igiene Pubblica dell’Asl Toscana Centro nella Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino. A essere coinvolti 8 operatori della struttura e 6 ospiti su 62: sono scattate nell’immediato profilassi e misure di isolamento, con la situazione che è stata giudicata sotto controllo. Sesto Fiorentino, 14 casi di scabbia A rendere nota la situazione nella Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, è stata l’Asl Toscana Centro. Dei 14 casi di scabbia rilevati all’interno della struttura, 8 riguardano gli operatori e 6 gli ospiti della struttura, su un totale di 62 anziani residenti e 35 operatori sanitari impiegati nella casa di riposo, di proprietà del Comune e gestita dalla Cooperativa Proges. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Casi di scabbia in una Rsa di Sesto Fiorentino, contagi tra operatori e ospiti: i sintomi e come curarla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sesto Fiorentino, 14 casi di scabbia in una Rsa: partite le procedure di contenimentoSono stati individuati 14 casi di scabbia in una residenza sanitaria assistenziale a Sesto Fiorentino, secondo quanto comunicato dalla Asl Toscana...

Sesto Fiorentino: 14 casi di scabbia in Rsa, scatta profilassi e isolamentoA Sesto Fiorentino sono stati segnalati 14 casi di scabbia tra ospiti e operatori di una residenza sanitaria assistenziale.

Temi più discussi: Tubercolosi e scabbia al Policlinico di Palermo: Pronto soccorso sotto pressione; Belluno, rivolta in carcere per il caldo. E c’è anche un caso di scabbia; Casi di tubercolosi e scabbia al Policlinico di Palermo: sale chiuse e ricoveri rallentati; Carceri lasciate nel degrado. Tutte le Sollicciano d’Italia.

Sesto Fiorentino, 14 casi di scabbia in una Rsa: partite le procedure di contenimento x.com

Scabbia in RSA a Sesto Fiorentino: 14 casi tra ospiti e operatoriL'Azienda sanitaria locale Toscana Centro ha notificato la presenza di 14 casi di scabbia all'interno di una residenza sanitaria assistenziale (RSA) a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. I casi ... it.blastingnews.com

Quattordici casi di scabbia in una RsaFirenze – Sono stati notificati all’Igiene Pubblica di Asl Toscana Centro, 14 casi di scabbia relativi agli ospiti della Rsa Villa Solaria con sede a Sesto Fiorentino. Le notifiche sono arrivate dai ... nove.firenze.it