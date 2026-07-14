Casa della comunità venerdì l’inaugurazione

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì si è svolta l’inaugurazione del primo blocco della nuova Casa della comunità a Bellaria Igea Marina. L’evento si è tenuto alle 11 in piazza del Popolo. Si tratta di un nuovo polo sociosanitario, realizzato dopo un’attesa di oltre quarant’anni, che mira a modificare l’offerta di servizi, spazi e assistenza nella zona. Il taglio del nastro ha segnato l’apertura ufficiale dell’edificio, considerato un passo importante per il territorio.

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Venerdì si taglia il nastro, ma la nuova Casa della comunità è già molto più di un edificio. Alle 11, in piazza del Popolo, Bellaria Igea Marina inaugurerà il primo blocco del nuovo polo sociosanitario: un investimento atteso da oltre quarant’anni, destinato a ridisegnare servizi, spazi e assistenza sul territorio. L’apertura sarà graduale: lo sportello sociale e il Centro di salute mentale sono già attivi, mentre ambulatori e uffici verranno trasferiti nelle prossime settimane. "È un luogo pensato per le persone, non soltanto per chi ha un problema di salute – spiega l’assessore al Welfare Ivan Monticelli –. Le famiglie vivono difficoltà sempre maggiori e hanno bisogno di sentire vicini i servizi e le istituzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Casa di comunità di Ortona - l'inaugurazione

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