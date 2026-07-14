Venerdì si è svolta l’inaugurazione del primo blocco della nuova Casa della comunità a Bellaria Igea Marina. L’evento si è tenuto alle 11 in piazza del Popolo. Si tratta di un nuovo polo sociosanitario, realizzato dopo un’attesa di oltre quarant’anni, che mira a modificare l’offerta di servizi, spazi e assistenza nella zona. Il taglio del nastro ha segnato l’apertura ufficiale dell’edificio, considerato un passo importante per il territorio.

Venerdì si taglia il nastro, ma la nuova Casa della comunità è già molto più di un edificio. Alle 11, in piazza del Popolo, Bellaria Igea Marina inaugurerà il primo blocco del nuovo polo sociosanitario: un investimento atteso da oltre quarant’anni, destinato a ridisegnare servizi, spazi e assistenza sul territorio. L’apertura sarà graduale: lo sportello sociale e il Centro di salute mentale sono già attivi, mentre ambulatori e uffici verranno trasferiti nelle prossime settimane. "È un luogo pensato per le persone, non soltanto per chi ha un problema di salute – spiega l’assessore al Welfare Ivan Monticelli –. Le famiglie vivono difficoltà sempre maggiori e hanno bisogno di sentire vicini i servizi e le istituzioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa della comunità, venerdì l’inaugurazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Casa di comunità di Ortona - l'inaugurazione

Notizie e thread social correlati

Dall’inchiesta alla comunità: inaugurazione ufficiale della comunità energetica FER-mentiIl 16 maggio ad Auletta, nelle aree interne della provincia di Salerno, si svolgerà un evento pubblico che coinvolge diverse iniziative.

Ospedale e casa di comunità di Montefiascone, lavori conclusi e inaugurazione a un passo | FOTOA Montefiascone sono stati completati i lavori per la nuova casa di comunità e l'ospedale di comunità, con l'inaugurazione prevista a breve.

Temi più discussi: Una nuova Casa della Comunità per Bologna. Sabato di festa per i Quartieri Savena e Santo Stefano; Casa della Comunità di Medicina: dal 13 al 18 luglio riorganizzazione temporanea degli ambulatori; Visita istituzionale alla nuova Casa della Comunità di Terni, riferimento per circa 135 mila cittadini; Inaugurata Casa della comunità di Naturno: più servizi, più vicini.

Visita istituzionale alla nuova Casa della Comunità di Terni, riferimento per circa 135 mila cittadini - USL Umbria 2 uslumbria2.it/notizie/visita… x.com

Atto lll - La Casa della Speranza Combattimento HM reddit

Casa della comunità, venerdì l’inaugurazioneOspiterà il Cau, il punto prelievi, il 118, guardia medica e ambulatori. Al primo piano la medicina generale e specialistica ... ilrestodelcarlino.it

Casa della comunità, è scontro: Meno medici e servizi ridottiL’accusa dei Cobas: Un flop. Il sindaco controbatte:. Il servizio va potenziato. ma è l’unico sul territorio. msn.com