Dall’inchiesta alla comunità | inaugurazione ufficiale della comunità energetica FER-menti

Il 16 maggio ad Auletta, nelle aree interne della provincia di Salerno, si svolgerà un evento pubblico che coinvolge diverse iniziative. Durante l'incontro si parlerà delle indagini sul biometano e dei processi di mobilitazione civica che sono nati nel territorio. Inoltre, sarà inaugurata ufficialmente la comunità energetica rinnovabile chiamata FER-menti. L’appuntamento è aperto a tutti e si terrà nelle aree interne della regione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il 16 maggio ad Auletta, nelle aree interne della provincia di Salerno, si terrà un evento pubblico dedicato alle inchieste sul biometano, ai processi di mobilitazione civica nati sul territorio e all’inaugurazione ufficiale della comunità energetica rinnovabile FER-menti. L’iniziativa nasce anche dal lavoro di giornalismo di inchiesta pubblicato su IrpiMedia, che ha contribuito a portare alla luce irregolarità in un progetto di mega impianto a biometano finanziato con fondi PNRR da parte dell’azienda Retina Holding e Neoagroenergie srl. Le inchieste, insieme all’attivazione della cittadinanza, hanno favorito un processo di trasparenza che ha portato alla revoca di 14,5 milioni di euro e all’intervento della Procura europea (EPPO).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dall’inchiesta alla comunità: inaugurazione ufficiale della comunità energetica FER-menti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Comunicato Stampa: “Dalla comunità energetica alla comunità industriale” Incontro sul futuro delle aree produttive delLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO. Inaugurazione a Bellusco. La Casa della Comunità nasce alla Corte dei FratiUn restyling di grande gusto, le arcate verdi pastello, primo colpo d’occhio dall’esterno, ogni dettaglio curato con attenzione. Argomenti più discussi: Il Festival della Giustizia Penale torna a Mirandola Sabato 16 Maggio; Manifestazione del 25 aprile a Parma, Procura: Violenza privata aggravata contro la Brigata ebraica; Libri, le novità sugli scaffali: la selezione; Omicidio Filippo Scavo in discoteca, i tre indagati non rispondono alle domande del gip. Alberto Fazolo venne usato dall’associazione Art 21, associazione legata alla Fnsi, il sindacato dei giornalisti italiani, per attaccare me e altri colleghi giornalisti rei di aver fatto una contro inchiesta sul caso Rocchelli e su un evidente caso di malagiustizia. Loro x.com Le ombre sul naufragio di Cutro: l'inchiesta di Report tra audio inediti e verità processuali reddit Inchiesta su assalto a portavalori, encomio alla Squadra Mobile di ChietiIl prefetto di Chieti, Silvana D'Agostino, ha incontrato oggi il dirigente della Squadra Mobile di Chieti, commissario capo Francesco D'Antonio, e i suoi collaboratori, accompagnati dal questore di ... ansa.it