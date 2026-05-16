Ospedale e casa di comunità di Montefiascone lavori conclusi e inaugurazione a un passo | FOTO

Da viterbotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montefiascone sono stati completati i lavori per la nuova casa di comunità e l'ospedale di comunità, con l'inaugurazione prevista a breve. Dopo aver concluso o avviato interventi simili in altre località della zona, anche questa struttura si avvicina alla piena operatività. Sono stati effettuati interventi di ristrutturazione e adeguamento per permettere l'apertura degli spazi. La conclusione dei lavori rappresenta il passaggio finale prima dell'apertura ufficiale al pubblico.

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Dopo gli interventi in corso o conclusi che riguardano Bagnoregio, Ronciglione e Bolsena, anche a Montefiascone il percorso per l'attivazione della nuova casa di comunità e dell'ospedale di comunità è arrivato alle battute finali. Gli ultimi dettagli sono ormai in via di definizione e l'apertura. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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