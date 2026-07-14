Cartellino rosso al figlio Papà-carabiniere aggredisce l’arbitro

Un carabiniere, padre di un giocatore, ha aggredito l’arbitro durante una partita di calcio giovanile. L’incidente è avvenuto nel momento in cui il giocatore è stato espulso, con un cartellino rosso. L’aggressione si è verificata in un contesto di un match tra squadre di giovani calciatori. La partita si svolge regolarmente, nonostante l’episodio violento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul numero di persone coinvolte o sulle conseguenze dell’aggressione.

Il cartellino rosso arriva in momento chiave. Ma è pur sempre un’espulsione in una partita di ragazzi, una delle tante che ogni fine settimana si vedono sui campi da calcio. Ma quando il fischio finale spegne il gioco, la tensione non si ferma. Quello che doveva restare un episodio di sport giovanile, fatto di errori, decisioni arbitrali e inevitabili proteste, si trasforma invece in una vicenda destinata ad approdare in tribunale. È il 9 settembre 2023, torneo giovanile Ravenna Top Cup, a Lido Adriano. In campo ci sono Genoa e la Peluso Academy di Napoli. L’arbitro, un giovane direttore di gara dell’Aia di Ravenna, si avvia verso gli spogliatoi convinto di avere chiuso la sua partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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