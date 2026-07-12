L’arbitro è stato espulso con un cartellino rosso e squalificato per due mesi, fino al 10 settembre. La sanzione riguarda un gesto insolito compiuto dal mister degli amatori del Marola, durante una partita a Carpineti. La decisione è stata presa al termine dell’incontro, senza ulteriori dettagli su quanto accaduto. La squalifica impedirà al tecnico di partecipare alle attività sportive fino alla data stabilita.

Squalificato fino al 10 settembre. Massimo Lodi, mister degli amatori del Marola, paga caro un gesto piuttosto inconsueto. A Carpineti, al termine di un match molto nervoso – 3-1 per gli avversari dell’Spqm, ma il Marola ha presentato ricorso per una presunta posizione irregolare di un giocatore ospite – l’allenatore ha raccolto il cartellino rosso caduto dalle mani dell’arbitro Manco e, con gesto plastico e perentorio, l’ha sventolato in faccia allo stesso direttore di gara. Da cacciato a cacciatore. Lodi infatti era appena stato punito con la stessa moneta dall’arbitro, che aveva allontanato dal campo anche il dirigente Giovani (squalificato fino al 25 luglio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cartellino rosso all’arbitro. Squalificato per due mesi

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