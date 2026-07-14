‘Carrie’ torna in tv e Mike Flanagan mostra le prime immagini del suo remake più ambizioso
Sono state pubblicate le prime immagini ufficiali di ‘Carrie’, la nuova serie televisiva diretta da Mike Flanagan e basata sul romanzo di Stephen King. La produzione è un remake del classico che ha già avuto adattamenti precedenti. La serie sarà trasmessa in televisione e rappresenta uno degli progetti più ambiziosi del regista. La data di uscita e ulteriori dettagli sulla trama non sono ancora stati comunicati.
Milano, 14 luglio 2026 – Sono state diffuse le prime immagini ufficiali di ‘Carrie’, la nuova serie televisiva ideata e diretta da Mike Flanagan e ispirata all'omonimo romanzo d'esordio di Stephen King. Non si tratta di un semplice remake del celebre film di Brian De Palma, ma di una rilettura in formato seriale che punta ad approfondire i personaggi e ad aggiornare la storia alle inquietudini del presente. Un nuovo volto per Carrie White. Le prime immagini mostrano una Carrie White diversa da quella entrata nell'immaginario collettivo grazie all'interpretazione di Sissy Spacek nel film del 1976. A vestire i panni della giovane protagonista è Summer H. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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