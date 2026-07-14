‘Carrie’ torna in tv e Mike Flanagan mostra le prime immagini del suo remake più ambizioso

Notizia in breve

Sono state pubblicate le prime immagini ufficiali di ‘Carrie’, la nuova serie televisiva diretta da Mike Flanagan e basata sul romanzo di Stephen King. La produzione è un remake del classico che ha già avuto adattamenti precedenti. La serie sarà trasmessa in televisione e rappresenta uno degli progetti più ambiziosi del regista. La data di uscita e ulteriori dettagli sulla trama non sono ancora stati comunicati.