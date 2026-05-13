È stata diffusa online una prima immagine della nuova versione della serie, diretta da Mike Flanagan, che mostra l’attrice Summer H. Howell nel ruolo di Carrie. La foto, apparsa sui social, rappresenta il primo assaggio della protagonista nella produzione. La serie reboot è attesa dai fan e segna il ritorno di un classico apparso in passato su altre piattaforme.

La prima immagine di Summer H. Howell nei panni di Carrie è trapelata in rete anticipando il primo sguardo alla serie reboot di Mike Flanagan. L'accoppiata vincente Mike Flanagan - Stephen King si consolida con un nuovo adattamento di cui ci è stato offerto un primo sguardo. Gli Upfront di Amazon ci hanno svelato la prima immagine leak della protagonista della serie reboot di Carrie. La foto mostra Summer H. Howell nei panni della protagonista, un'adolescente disadattata di nome Carrie White che vive con la madre fanatica religiosa e possiede spaventosi poteri telecinetici. Che cosa sappiamo della serie di Mike Flanagan Forte di una lunga esperienza di adattamenti kinghiani, Mike Flanagan firmerà una rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattata Carrie White (Howell), .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Carrie: il leak della serie di Mike Flanagan offre un primo sguardo alla nuova protagonista

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