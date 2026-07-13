Juventus discorso di Carnevali alla squadra prima del primo allenamento | cosa dirà

Prima dell'inizio del primo allenamento della stagione, l’amministratore delegato ha rivolto un discorso ai giocatori. Alle 18:00, sul campo della Continassa, si è svolto il primo allenamento collettivo, segnando l’inizio della nuova annata sportiva. Il clima era di entusiasmo e di grandi aspettative per il futuro.

l’ad ai giocatori bianconeri. Il sipario si alza ufficialmente sulla nuova annata agonistica della Juventus. Alle 18:00 di questo pomeriggio, il rettangolo verde della Continassa ospiterà il primo allenamento collettivo della stagione, inaugurando il lavoro sul campo in un clima di spiccato entusiasmo e forti aspettative per il futuro. Prima di calzare gli scarpini, tuttavia, lo spogliatoio vivrà un momento di grande importanza istituzionale. Come svelato dalle indiscrezioni di Sky Sport, il nuovo amministratore delegato e direttore generale bianconero, Giovanni Carnevali, terrà un discorso formale rivolto a tutto il gruppo squadra. Ultimissime Juve LIVE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Il discorso è semplice: non ci sono soldi, quindi ben vengano acquisti mirati con un buon rapporto qualità/prezzo. Mi fido di #Carnevali. L'obiettivo è arrivare tra le prime 4, poi l'anno prossimo potremo fare discorsi più ambiziosi #Juventus x.com

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