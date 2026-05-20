Juve-Alisson nuovi contatti Il portiere vuole la Juve anche in caso di Europa League

Il portiere brasiliano del Liverpool ha stabilito nuovi contatti con la Juventus e manifesta l’intenzione di trasferirsi alla squadra anche se dovesse giocare in Europa League. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sembrano essere in corso. Il giocatore mantiene questa posizione nonostante le eventuali sfide di una competizione diversa dalla Champions League. La volontà di cambiare squadra sembra forte, anche se le trattative devono ancora arrivare a una conclusione formale.

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In base all'occhio di chi guarda, ogni difficoltà può rappresentare una sfida ed è con questa lente che Alisson Becker ha scelto di non far scemare la sua voglia di Juventus nonostante la batosta di un posto in Champions League ormai quasi svanito. In uno scenario in cui in casa bianconera le difficoltà – e quindi le sfide – sembrano assaltare la Continassa, non tutto è nero in un mondo bianconero a rischio capovolgimento. Verso la partita di domenica sera contro il Torino, l’allenatore Luciano Spalletti ha la missione di ritrovare la fiducia di squadra sbriciolata dalla sconfitta interna contro la Fiorentina, ma intanto la Signora incassa quella del portiere del Liverpool, per cui l'eventuale assenza dalla coppa più bella di tutte sembra non influenzare il suo desiderio di tornare in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Alisson, nuovi contatti. Il portiere vuole la Juve anche in caso di Europa League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ALISSON PER SPALLETTI 2028, GORETZKA CÈ ANCHE IL MILAN, RISPUNTA EDERSON, SU VLAHOVIC… NEWS JUVE Sullo stesso argomento Di Gregorio Juve, il portiere vuole restare anche con Alisson: il retroscenadi Redazione JuventusNews24Di Gregorio Juve, il portiere vuole restare anche con Alisson: il retroscena. Alisson, contatti fra il portiere e Spalletti. Il tecnico della Juve spinge per averlo. La posizione del brasiliano – VIDEOdi Francesco Spagnolo Alisson, proseguono i contatti fra il portiere e il tecnico della Juventus. La #Juve avanza per #Alisson. Previsti nuovi contatti tra le parti a stretto giro di posta. ?Si sta ragionando su un triennale da 5mln€ a stagione. Un suo grande sponsor è Luciano #Spalletti. Il #Liverpool, che ha appena fatto scattare il rinnovo automatico fi x.com Juve-Alisson, nuovi contatti. Il portiere vuole la Juve anche in caso di Europa LeagueIl numero 1 brasiliano del Liverpool resta convinto del progetto bianconero anche in caso di mancata qualificazione in Champions League: l'agente è pronto ad accelerare dopo i nuovi contatti con i dir ... gazzetta.it La Juventus chiede 25 milioni di euro per Federico Gatti. L'Everton, il Crystal Palace, l'Aston Villa e il Fulham hanno mostrato interesse. Non è considerato cresciuto nel vivaio secondo gli standard UEFA perché non ha trascorso 36 mesi in un club professioni reddit Juventus, casting portiere: Alisson supera De Gea nelle preferenze, Le ultimeLa Juventus pensa ad Alisson Becker per la prossima stagione: avviati i contatti con il portiere del Liverpool, valutato tra 12 e 15 milioni. tuttojuve.com