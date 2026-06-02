Carlos Alcaraz torna ad allenarsi | obiettivo rientro sul cemento nordamericano

Carlos Alcaraz si è rimesso ad allenarsi dopo un infortunio e punta a tornare in campo sul cemento nordamericano. Il tennista ha ripreso gli allenamenti in vista delle prossime competizioni su superfici dure, senza ancora aver annunciato una data ufficiale di ritorno. Nel frattempo, il torneo di Parigi prosegue con le sfide decisive, mentre lui si prepara per le prossime tappe della stagione.

Mentre il torneo del Roland Garros entra nella sua fase decisiva con le sfide che decideranno chi potrà alzare al cielo di Parigi il trofeo del torneo su terra rossa più illustre del mondo, non va dimenticato chi quel torneo lo ha vinto nelle due ultime edizioni. Stiamo parlando, ovviamente, di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo è ancora fermo per il ben noto problema al polso destro ma sta iniziando il suo percorso per il rientro ufficiale alle gare. Non sarà una passeggiata di salute, questo il murciano è il primo a saperlo, ma il tennista classe 2003 sta mordendo i freni. La voglia di tornare a fare quello che ama è immensa. Nelle scorse ore, inoltre, sono giunte immagini importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Carlos Alcaraz New BRUTAL Tennis Training

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