Visita alla cripta e alla chiesa di Santa Sofia
Un gruppo di visitatori ha esplorato oggi la cripta e la chiesa di Santa Sofia, situata nell’antico suburbio della città romana. La chiesa si trova lungo la via Altinate, all’incrocio con altre vie principali della zona. Santa Sofia è riconosciuta come una delle chiese medievali più significative di Padova. La visita si è concentrata sugli spazi interni e sulla struttura storica dell’edificio, con particolare attenzione alla cripta e agli elementi architettonici dell’edificio religioso.
Situata nell’antico suburbio della città romana, lungo la via Altinate e all’incrocio con altre importanti direttrici viarie, Santa Sofia è una delle chiese medievali più interessanti di Padova. Da secoli al centro di studi, racconti e tradizioni, custodisce una storia ricchissima, in un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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