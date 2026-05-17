Visita alla cripta e alla chiesa di Santa Sofia

Un gruppo di visitatori ha esplorato oggi la cripta e la chiesa di Santa Sofia, situata nell’antico suburbio della città romana. La chiesa si trova lungo la via Altinate, all’incrocio con altre vie principali della zona. Santa Sofia è riconosciuta come una delle chiese medievali più significative di Padova. La visita si è concentrata sugli spazi interni e sulla struttura storica dell’edificio, con particolare attenzione alla cripta e agli elementi architettonici dell’edificio religioso.

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