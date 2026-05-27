Il Barocco a Terra del Sole | visita guidata da palazzo Pretorio alla chiesa di Santa Reparata
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Sabato 6 giugno alle 15,30 è organizzata una visita guidata a tema "Il Barocco a Terra del Sole". La visita si pone a chiusura del calendario di eventi organizzati dalla Pro Loco di Terra del Sole in collegamento alla grande mostra forlivese “Barocco. Il Gran Teatro delle Idee”. L’itinerario. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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