Assegnazioni provvisorie docenti 2026 27 | domanda dal 10 luglio ore 15 ATA dal 23 luglio Date da confermare

Le domande per le assegnazioni provvisorie degli insegnanti per l'anno scolastico 202627 potranno essere inviate a partire dal 10 luglio alle 15. Per il personale ATA, invece, la possibilità di presentare domanda sarà dal 23 luglio. Le date potrebbero essere soggette a conferma ufficiale da parte del Ministero, che sta ancora finalizzando i dettagli.

Assegnazioni provvisorie a.s. 202627: le date provvisorie. dal 10 luglio ore 15 domanda docenti. 23 luglio – 4 agosto domanda ATA. Le date saranno confermate dal Ministero dopo gli ultimi ritocchi ai documenti. Il possesso di uno dei sopra riportati motivi costituisce la condizione senza la quale è impossibile presentare domanda, tuttavia non è l’unica, in quanto vanno considerati l’anno e la modalità di assunzione e l’eventuale vincolo triennale provinciale eo inteprovinciale riguardanti i neossunti nonché gli assunti da GPS sostegno, i cui vincoli discendono rispettivamente dall’art. 135 del D.lgs. 592017 e dall’art. 510 del DL 442023. Di seguito, chi potrà presentare domanda di assegnazione con o senza deroga, chi potrà farlo con riserva e chi, pur avendo presentato domanda, non potrà partecipare ai movimenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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