Stasera alle 21.15, il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospiterà l’anteprima nazionale di “L’Attrice”, evento che apre la trentaduesima edizione del Festival delle Musiche. La rappresentazione si concentrerà su donne forti e coraggiose, secondo quanto dichiarato dal regista. L’appuntamento è parte di una programmazione che include diversi spettacoli e iniziative culturali, e si svolge nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

di Angela Baldi AREZZO Un evento straordinario aprirà la trentaduesima edizione del Festival delle Musiche. Stasera alle 21.15 il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospiterà l’anteprima nazionale de “L’Attrice. Spettacolo in un prologo e 8 quadri“, nuovo lavoro scritto e diretto da Giacomo Battiato che vede protagonista una delle interpreti più amate del panorama italiano, Cristiana Capotondi. Cristiana Capotondi, lo spettacolo arriva a Castiglion Fiorentino per un’anteprima nazionale e per l’unica data toscana dell’estate. "Siamo contenti di essere al Festival delle Musiche, sarà il nostro primo giorno e siamo particolarmente emozionati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capotondi in anteprima nazionale: "In scena donne forti e coraggiose"

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