In occasione della Festa della Mamma, un'organizzazione ha deciso di donare un passeggino a donne che si sono distinte per il loro coraggio. La cerimonia si è svolta in un luogo pubblico, con la consegna ufficiale degli articoli alle beneficiarie. La donazione viene presentata come un gesto simbolico per celebrare le madri e riconoscere il loro ruolo all’interno della società.

«La notizia di un figlio che arriva dovrebbe essere accolta sempre come una buona notizia: per la mamma, per il papà, per la famiglia, ma anche per tutta la società. E invece troppe donne, proprio nel momento in cui avrebbero bisogno di sentirsi sostenute, si trovano sole, impaurite, ostacolate. Ecco perché oggi, a pochi giorni dalla Festa della Mamma ( domenica 10 maggio, ndr ), abbiamo voluto lanciare un segnale concreto alla società e alla politica, donando a 10 mamme in difficoltà economiche e sociali altrettanti kit di prima necessità, come facciamo dal 2019 con il progetto “Un Dono per la Vita”, con cui abbiamo raggiunto quasi 300 famiglie donando passeggini, culle, ovetti, pannolini, biberon e ciucci».🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Festa della mamma, Pvf dona il passeggino a donne coraggiose

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