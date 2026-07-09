Arezzo, 9 luglio 2026 - E’ un evento straordinario quello che aprirà la trentaduesima edizione del Festival delle Musiche. Martedì 14 luglio alle 21.15 il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospiterà l'anteprima nazionale de " L'Attrice. Spettacolo in un prologo e 8 quadri", nuovo lavoro scritto e diretto da Giacomo Battiato che vede protagonista una delle interpreti più amate del panorama italiano, Cristiana Capotondi. Cristiana Capotondi, lo spettacolo arriva qui per un’anteprima nazionale e per l’unica data toscana dell’estate. “Siamo contenti di essere al Festival delle musiche, sarà il nostro primo giorno e siamo particolarmente emozionati”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - «Noi, orfani dei mondiali di calcio», Capotondi qui in anteprima nazionale. Ama il centro, rimpiange il pallone

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