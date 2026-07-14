Caporalato nella moda il Riesame dice ancora no ai pm | Non vanno commissariati i marchi Dama e Alberto Aspesi

Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del giudice per le indagini preliminari di non imporre il controllo giudiziario sui marchi di moda Alberto Aspesi e Dama. Il pm aveva chiesto di commissariare le aziende nell'ambito di un'indagine per presunti casi di caporalato, ma il tribunale ha confermato il no, ritenendo che non ci siano le condizioni per tale misura.

Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso con cui il pm Paolo Storari aveva impugnato il rigetto opposto dal gip Roberto Crepaldi al controllo giudiziario che la Procura voleva imporre ai marchi di moda «Alberto Aspesi & C. spa» (brand dei piumini da 40 milioni di fatturato) e «Dama spa» (società da 120 milioni di fatturato che è controllata al 90% da Andrea Dini cognato del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e titolare del marchio «Paul & Shark»). La Procura sosteneva che vi fosse stato un comportamento omissivo dei vertici aziendali, rimasti inerti per supposto maggior lucro pur consapevoli (per i pm) delle concrete modalità con cui avveniva il confezionamento dei loro prodotti in seno agli opicifici cinesi “GMax” e “M&G Collezioni” che sfruttavano i lavoratori. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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