Una frase choc: "Ho visto i video di Chiara e Alberto", avrebbe detto Andrea Sempio, parlando da solo, in un'intercettazione ambientale. Un audio che i pm della procura di Pavia gli hanno fatto ascoltare stamattina, durante il faccia a faccia in procura. Scrive il Tg1 sui social: "Nelle conversazioni intercettate #AndreaSempio - parlando da solo - dice di aver chiamato Chiara prima del crimine, ha provato ad avvicinarsi e lei avrebbe detto: Non voglio parlarti e ha riattaccato". Il neo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è arrivato poco prima delle 10, al volante della sua auto. Con lui anche i suoi legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotto, che lo difendono.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sempio in procura per 4 ore, ma non risponde ai pm. L'intercettazione: "Ho visto i video di Chiara e Alberto"

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