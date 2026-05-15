Alberto Stasi ha recentemente fornito la sua versione ai magistrati riguardo a due persone, Andrea Sempio e Marco Poggi. La possibilità di una revisione del suo processo sta diventando più concreta e cresce l'interesse pubblico e mediatico per ascoltare direttamente dalla sua voce. Le dichiarazioni rilasciate rappresentano un passo importante nel procedimento giudiziario, mentre le autorità continuano ad analizzare le informazioni raccolte. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulle procedure legali in corso.

La possibilità di una revisione del processo di Alberto Stasi si sta facendo sempre più concreta, e sono molti adesso a voler conoscere la sua versione dei fatti. Di sicuro l'hanno voluta ascoltare i pm di Pavia, che lo scorso anno lo hanno convocato per ascoltarlo come persona informata sui fatti. Ad oggi, Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, è l'unico condannato per l'omicidio della giovane, ma le cose potrebbero presto cambiare. In questi giorni si attende di sapere se si procederà con un rinvio a giudizio per Andrea Sempio, o con l'archiviazione. Negli atti depositati lo scorso 7 maggio dal procuratore Fabio Napoleone si trovano anche le dichiarazioni rese da Stasi ai pm il 20 maggio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco cosa ha detto Alberto Stasi ai pm su Andrea Sempio e Marco Poggi

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Non basta la revisione di Stasi....parliamoci chiaro qui tutti hanno il sospetto che gli errori della prima indagine non siano casuali....ecco perché la gente segue ed ha paura perché tutti potremmo essere Alberto Stasi #garlasco x.com

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