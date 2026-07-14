Caporalato e criminalità | il ruolo della scuola nella prevenzione dello sfruttamento

È stata avviata una campagna di sensibilizzazione nelle scuole per prevenire lo sfruttamento lavorativo e il caporalato. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza tra gli studenti sui rischi legati a sistemi criminali e sull’importanza del rispetto delle norme. La proposta prevede interventi educativi e corsi di diritto per rafforzare la cultura della legalità tra i giovani. Nessuna misura specifica è stata indicata come già in atto.

Il caporalato non è una semplice intermediazione illecita, ma un sistema criminale complesso. Per combatterlo serve una forte cultura della legalità diffusa tra i giovani, partendo proprio dall'educazione scolastica e dal diritto.Caporalato, sistema criminale e cultura costituzionale della legalità: il potenziamento dei docenti di diritto quale presidio strategico per la prevenzioneIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene che il dibattito sul caporalato debba oggi compiere un deciso salto di qualità sul piano culturale, giuridico e scientifico. Le più recenti ricerche nell'ambito dell'economia del lavoro,... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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OSSERVATORIO LEGALITA': LUDOPATIA, CAPORALATO E USURA SONO I GRANDI MALI DELLA BASILICATA

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