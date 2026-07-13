Femminicidio a Loreto | il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza

Un femminicidio avvenuto a Loreto riporta l’attenzione sulla necessità di interventi educativi nelle scuole contro la violenza di genere. Il CNDDU sottolinea che, oltre alle azioni giudiziarie, è fondamentale sviluppare programmi di educazione per promuovere il rispetto e prevenire comportamenti violenti. La discussione si concentra sulla responsabilità delle istituzioni scolastiche nel contribuire a contrastare il fenomeno.

L'omicidio di Luigia Fortunato riapre il dibattito sul femminicidio in Italia. Il CNDDU evidenzia la necessità di un impegno educativo profondo nelle scuole per contrastare la violenza di genere, superando la sola risposta giudiziaria per costruire una cultura del rispetto.Loreto, Omicidio di Luigia Fortunato e dibattito sul reato di femminicidio: invito a rafforzare il ruolo educativo della scuola nella prevenzione della violenza di genereIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio per la tragica morte di Luigia Fortunato, la giovane donna uccisa a Loreto dall'ex compagno, e manifesta la propria vicinanza al figlio della vittima, ai suoi familiari e a quanti stanno vivendo il dolore di una perdita così drammatica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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