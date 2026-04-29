Caporalato | la storia dello sfruttamento svela le sue radici a Senise

Giovedì 30 aprile, presso il complesso di San Francesco a Senise, si terrà la presentazione di un volume dedicato al tema del caporalato e alle sue radici nello sfruttamento lavorativo. L’evento sarà l’occasione per approfondire le dinamiche legate a questa forma di abuso nel settore agricolo, offrendo uno sguardo dettagliato sulla storia e le modalità con cui si sono sviluppate queste pratiche nel tempo. La presentazione sarà condotta da Giovanni Ferrarese.

? Cosa sapere Giovanni Ferrarese presenta il volume sul caporalato giovedì 30 aprile presso il complesso di San Francesco a Senise.. L'incontro promosso dalla CGIL analizza l'evoluzione storica dello sfruttamento dal dopoguerra alle piattaforme digitali.. Il complesso di San Francesco a Senise ospiterà giovedì 30 aprile alle ore 18 la presentazione del volume Il caporalato. Una storia, opera del ricercatore e docente universitario Giovanni Ferrarese pubblicata da Carocci editore. L’appuntamento, che si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dalla CGIL di Senise insieme alla testata giornalistica lasiritide.it con il patrocinio della Città di Senise, assume un valore particolare per la sua collocazione temporale: la vigilia del Primo Maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caporalato: la storia dello sfruttamento svela le sue radici a Senise Notizie correlate Giffoni Sei Casali riscopre le sue radici: un libro svela storia dei Picentini e dello Stato di Giffoni.Il racconto di una civiltà perduta, dei Picentini e dello Stato di Giffoni, giungerà al centro della scena culturale di Giffoni Sei Casali il... L'Acquarossa e le sue radici etrusche: la storiaDalle spettacolari sorgenti cariche di ferro ai segreti dell'abitato etrusco, ecco l'affascinante sorgente d'acqua ferrosa a pochi chilometri da... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: WORKING CLASS HEROES: PER UNA BREVE STORIA DEL CAPORALATO IN ITALIA; In principio erano i pomodori: un incontro su caporalato e agricoltura; Senise, il 30 aprile il libro di Ferrarese sul caporalato; Senise, il 30 aprile presentazione del libro Il caporalato. Una storia di Giovanni Ferrarese. Senise, il 30 aprile il libro di Ferrarese sul caporalatoA Senise, in provincia di Potenza, un incontro pubblico alla vigilia del Primo Maggio per riflettere sul fenomeno del caporalato. Giovedì 30 aprile sarà presentato il libro del ricercatore Giovanni Fe ... trmtv.it Salerno, grave indiano abbandonato davanti ospedale: l’ombra del caporalato e dello sfruttamentoL’uomo, 36 anni, ha le gambe in cancrena e una grave infezione al fegato che potrebbe aver contratto nei campi della Piana del Sele. Guaraldi (Flai Cgil): Non insorge in poche ore: è il risultato di ... msn.com Cdm, approvato il decreto lavoro con 934 milioni Via libera con esoneri contributivi per nuove assunzioni e misure contro caporalato digitale. Novità su TFR e welfare https://www.antennasud.com/cdm-approvato-il-decreto-lavoro-con-934-milioni/ - facebook.com facebook Decreto Primo Maggio: incentivi a chi assume, lotta al caporalato, più tutele ai rider x.com