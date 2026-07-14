Capitale della cultura | Umbria Jazz e Due Mondi simboli dell’Umbria
Due festival internazionali, Umbria Jazz e Due Mondi, sono stati riconosciuti come simboli culturali della regione, contribuendo a proiettare l’immagine dell’Umbria sulla scena internazionale.
"Due grandi festival, due risultati straordinari e un’unica immagine dell’Umbria, una regione capace di essere protagonista della scena culturale internazionale". Il giorno dopo la doppia, trionfale conclusione è la presidente della Regione Stefania Proietti a ribadire il valore e l’importanza del Festival dei Due Mondi e di Umbria Jazz. Il loro successo, dice, "si inserisce nella meravigliosa ricchezza di eventi che caratterizza l’intera Umbria che per oltre due settimane, da Spoleto a Perugia, è stata una grande capitale internazionale delle arti e della musica, mostrando al mondo la capacità di accogliere, organizzare e produrre cultura di altissimo livello". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Focus - Speciale Umbria Jazz il primo week end
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