Spoleto e Umbria Jazz il Ministero della Cultura sblocca i fondi | Zaffini annuncia 409mila euro ripristinati

Il Ministero della Cultura ha ripristinato un totale di 409 mila euro destinati a eventi culturali in Umbria. Nello specifico, 280 mila euro sono stati assegnati al Festival dei Due Mondi di Spoleto, mentre 129 mila euro sono stati destinati a Umbria Jazz. La notizia è stata comunicata da un rappresentante locale, che ha annunciato l'assegnazione di queste risorse dopo le verifiche di bilancio.

“Duecentottantamila euro per il Festival dei Due Mondi di Spoleto e 129 mila euro per Umbria Jazz: sono queste le risorse ripristinate dal Ministero della Cultura per due manifestazioni centrali dell’offerta culturale umbra”. Lo annuncia il senatore di Fratelli d’Italia e presidente della.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Il ministero della Cultura reintegrerà le risorse per i Siti e gli Istituti storici della Resistenza: ripristinati tutti i fondi“Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati...

Il ministero della Cultura nega i fondi al documentario su Giulio Regeni. Furia Pd: “È una scelta politica?”Il ministero della Cultura ha respinto la richiesta di fondi presentata da un documentario su Giulio Regeni.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Su il sipario al Festival dei Due Mondi di Spoleto: il programma, gli artisti e il concerto di Mika; Il 30 aprile Umbria Jazz e Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia celebrano l’International Jazz day; International Jazz Day, Umbria Jazz e Conservatorio Morlacchi lo celebrano con due grandi musicisti -; Perugia, due giorni di eventi per l’International Jazz Day: masterclass, conferenze e concerto gratuito al Morlacchi.

Governo ripristina fondi tagliati a Umbria Jazz e al Festival di SpoletoIl governo ha ripristinato i fondi tagliati alle due principali manifestazioni dell’Umbria, ossia il Festival di Spoleto e Umbria Jazz, che al pari di altre avevano subito la sforbiciati nell’ambito d ... umbria24.it

Zaffini, fondi ripristinati per il Festival di Spoleto e Umbria JazzDuecentottantamila euro per il Festival dei Due Mondi di Spoleto e 129 mila euro per Umbria Jazz: sono queste le risorse ripristinate dal ministero della Cultura per due manifestazioni centrali dell' ... ansa.it

Nuove regole per l’assegnazione dei posteggi, controlli più rigidi sui subingressi e sui passaggi di gestione tra operatori, disciplina aggiornata per mercati e fiere, interventi specifici sul commercio itinerante in piazza Umbria Jazz durante le partite di calcio e re - facebook.com facebook