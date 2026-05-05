Sabato sera a Perugia si tiene un concerto della cantante Serena Brancale, in vista dell’edizione 2026 di Umbria Jazz. L’evento è promosso dall’associazione di categoria locale, che quest’anno compie trent’anni dalla fondazione. La manifestazione si svolge in una delle piazze principali della città e attira un pubblico variegato di appassionati e residenti. L’appuntamento fa parte di una serie di iniziative organizzate in preparazione dell’edizione futura del festival jazz.

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - “Il 2026 è per noi un anno importante perché celebriamo il 30esimo anno dalla nascita dell'associazione. Abbiamo quindi deciso di condividere questo momento con un'istituzione del nostro territorio, che ormai la fa da padrona nel panorama mondiale, Umbria Jazz. Per l'occasione abbiamo organizzato il pre-opening del 2 luglio con l'artista Serena Brancale, una cantante poliedrica che combina tradizione e innovazione. Abbiamo pensato che fosse la protagonista giusta per i nostri festeggiamenti”. Lo afferma Michele Carloni, presidente Cna Umbria, partecipando a Milano alla presentazione di ‘Umbria Jazz', il festival di musica jazz in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Carloni (Cna Umbria): "Serena Brancale in concerto a Perugia alla vigilia di Umbria Jazz 2026"

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