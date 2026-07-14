Capelli raccolti i look che valorizzano i capelli bianchi e donano luce al viso

Da ilgiornale.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, molte persone con capelli bianchi optano per acconciature raccolte che valorizzano la loro chioma e illuminano il volto. Diversi stili di raccolto, come code di cavallo alte o chignon morbidi, permettono di mantenere una sensazione di freschezza e praticità. Questi look sono scelti per combinare comodità e un tocco di eleganza, senza rinunciare alla luminosità naturale dei capelli bianchi.

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In estate anche chi ha i capelli bianchi può unire la praticità allo stile. Ci sono, infatti, varie tipologie di raccolti in grado di donare freschezza al look. Rispetto al passato, una chioma canuta è oggi sfoggiata con orgoglio e naturalezza. Vediamo insieme quali sono le acconciature più adatte e come si realizzano. Capelli raccolti, a cosa bisogna fare attenzione. Spesso si ritiene che i capelli raccolti siano sciatti o poco eleganti. Nulla di più sbagliato. A patto, però, di seguire alcuni consigli. Innanzitutto si deve valorizzare la forma del proprio viso. Ciuffi laterali, ciocche morbide e frange leggere incorniciano il volto senza appesantirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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