La bella stagione è il momento ideale per sperimentare un nuovo taglio che, oltre ad alleggerire la chioma e ad incorniciare il volto, faccia risaltare i capelli bianchi Decidere di non tingere i capelli oggi non è più un atto rivoluzionario, ma la normalità. Molte donne, stanche di essere “schiave” della colorazione mensile, preferiscono lasciare che lo scorrere del tempo accarezzi con naturalezza la propria chioma. I capelli bianchi non sono solo pratici, ma donano un’aria elegante e ricercata, a patto però di scegliere il giusto taglio. Quale momento migliore dell’estate, dunque, per donare una nuova grinta al proprio look? I tagli estivi per capelli bianchi hanno la capacità di offrire corpo e movimento alla chioma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I tagli perfetti per l’estate delle over 50 che valorizzano i capelli bianchi

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I MIGLIORI Tagli Corti per Donne Over 60 che Sfinano e Tolgono 10 Anni!

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