Al mare o in piscina districare i capelli ora è facile con la spazzola che funziona anche su capelli bagnati

Da dilei.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova spazzola è in grado di districare i capelli anche quando sono bagnati, facilitando la gestione dopo aver nuotato o trascorso del tempo in spiaggia. Questa soluzione è progettata per funzionare su capelli umidi, consentendo di pettinare senza doverli asciugare completamente. La sua presenza si inserisce tra gli strumenti utili per affrontare le difficoltà legate a salsedine, cloro e vento, che tendono a creare nodi e grovigli sui capelli bagnati dopo le attività all’aperto.

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L’estate è sinonimo di sole, tuffi e relax, ma per i nostri capelli può trasformarsi in una vera e propria sfida. Tra salsedine, cloro e vento, trovarsi con una chioma piena di nodi dopo una giornata in spiaggia o a bordo vasca è una certezza. Gli esperti del settore sconsigliano normalmente di spazzolare i capelli quando sono bagnati, proprio perché in questo stato risultano molto più fragili, deboli e inclini a spezzarsi. Tuttavia, c’è una soluzione innovativa da infilare subito nella borsa del mare: la Spazzola Districante Scioglinodi di Lily England, in particolare nella splendida e colorata versione “Sirene”, progettata appositamente per scivolare senza sforzo e in totale sicurezza anche sulle chiome umide. 🔗 Leggi su Dilei.it

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