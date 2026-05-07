Allycore Hair, il marchio di prodotti per capelli diventato molto popolare tra i giovani, si distingue per aver coinvolto attivamente i propri follower nel processo di creazione. In due anni, Alessia Rossini, nota sui social come AllyDollina, ha avviato un’azienda che si basa sull’ascolto diretto delle clienti, modificando le strategie di sviluppo dei prodotti e il modo di interagire nel settore della bellezza.

Ma cosa rende Allycore Hair, fondato nel 2024 e quindi recentissimo, speciale? Prima di tutto l'energia e la personalità della founder e CEO del marchio, Alessia Rossini, ovvero AllyDolly sui social (significa bambolina, il suo soprannome per via della sua chioma rossa e lunga), ventinovenne romana doc, creator esplosiva e vulcanica da milioni di follower. Nel giro di due anni ha lanciato, attraverso il suo brand per il benessere dei capelli, Allycore Hair, un nuovo modello imprenditoriale che non passa per l'heritage storico né per investimenti milionari, ma per credibilità, ascolto del mercato e capacità di intercettare i nuovi comportamenti di acquisto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Allycore Hair il brand capelli virale che piace alla gen alpha: «I miei prodotti prendono forma insieme ai miei followers»

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