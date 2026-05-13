Negli ospedali della Toscana si registrano un numero crescente di aggressioni, con episodi che coinvolgono sia il personale sanitario sia i visitatori, come familiari e amici dei pazienti. La situazione viene segnalata dal sindacato dei professionisti della sanità, che evidenzia come questa escalation di violenza possa mettere in pericolo la sicurezza di tutti coloro che si trovano nelle strutture ospedaliere.

Firenze, 13 maggio 2026 – "Le continue aggressioni che si verificano con sempre più allarmante frequenza negli ospedali toscani mettono a rischio non soltanto il personale sanitario, ma anche quanti nei reparti si trovano per visitare o assistere amici e familiari". Così il NurSind toscano, il sindacato delle professioni infermieristiche, dopo l' episodio di violenza registrato la scorsa settimana all'interno del pronto soccorso dell' ospedale di Torregalli. In quel caso, ricorda il sindacato in una nota, una persona che era stata sottoposta a una prima valutazione e attendeva la visita è andata in escandescenze: prima ha sfogato la propria aggressività contro un familiare, per poi prendere a calci e pugni i sanitari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nursind Toscana: “Con le aggressioni negli ospedali a rischio anche i familiari”

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