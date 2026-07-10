Un’anziana è rimasta a lungo in attesa su una barella in una sala comune del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, a causa dell’africa. Il caos è aumentato con l’aumento delle temperature, portando a proteste e disagi. Bertolaso ha criticato i direttori generali, dicendo loro di lamentarsi con i loro superiori. La situazione ha suscitato polemiche sulla gestione delle emergenze sanitarie durante l’ondata di caldo.

Solo l’altro ieri un’anziana è stata tenuta a lungo in attesa su una barella in una sala comune del pronto soccorso dell’ ospedale San Gerardo di Monza. Dieci giorni fa, invece, la videodenuncia diffusa da Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, relativa al pronto soccorso dell’ ospedale San Carlo di Milano: pazienti, anche anziani, in attesa in corridoio. Fatti che non sono passati inosservati. Anzi. Guido Bertolaso non l’ha presa bene. Ieri l’assessore regionale al Welfare ha convocato i direttori generali delle aziende sanitarie lombarde e i direttori dell’ emergenza-urgenza per una videocall durante la quale, secondo quanto confermato da più parti, ha avuto parole parecchio dure per tutti, in particolare sulla gestione dei pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caos nei pronto soccorso per l’afa. L’ira di Bertolaso sui direttori generali: "E ora lamentatevi coi vostri padrini"

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