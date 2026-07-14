Un uomo ha scritto un brano dedicato ai medici che lo hanno curato. Si chiama Giacomo Sebastiani, conosciuto come ‘Jack’. Ha deciso di trasformare un periodo difficile della sua vita in una canzone di speranza e rinascita, dedicandola a chi gli ha fornito assistenza medica. La sua iniziativa si concentra sull’espressione di gratitudine attraverso la musica, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sullo stile della composizione.

Giacomo Sebastiani, per tutti ‘Jack’, è un uomo che ha saputo trasformare il momento più buio della sua vita in un canto corale di rinascita e speranza. L’imprenditore romagnolo, reduce da una straordinaria esperienza a The Voice Senior dove ha conquistato il pubblico arrivando fino alle semifinali, si appresta a vivere una notte speciale. Il 16 luglio il Pavaglione di Lugo ospiterà il concerto ‘Per gli amici. Jack’, un evento in cui la grande musica italiana si farà veicolo di solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la divisione di Oncologia medica gastrointestinale e tumori neuroendocrini dello Ieo di Milano. Dietro i riflettori di questo appuntamento non c’è solo il debutto di un album o la passione per il canto, ma un cammino umano profondo, segnato dalla sofferenza e illuminato dalla gratitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Canto per i medici che mi hanno curato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ME PERDONO.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ‘American Doctor’ svela il trailer e fissa la data di uscita nelle sale. Il film segue i Medici che hanno curato i bambini a Gaza

Sharon Stone: «Sapevo che i miei tumori al seno non erano maligni, ma i medici che mi hanno operata non mi credevano». L'oncologa: «Oggi una diagnosi sempre più precisa e personalizzata, consente di evitare interventi inutilmente invasivi»L'attrice ha raccontato di aver saputo che i suoi tumori al seno non erano maligni, ma i medici che l'avevano operata non le avevano creduto.

Argomenti più discussi: Canto per i medici che mi hanno curato; La Notte di San Lorenzo a Termoli in piazza Duomo arriva Historias de Tango.

Canto per i medici che mi hanno curatoIl 16 luglio al Pavaglione il concerto di Giacomo Sebastiani, detto Jack, dopo The Voice Senior: Mi sono detto: ’Se guarisco lo faccio’ ... msn.com

Sanremo fa bene alla salute. Dal cuore al sistema nervoso: i benefici del canto spiegati dai mediciIl Festival di Sanremo fa bene alla salute. I benefici del canto sono scientificamente provati e riguardano soprattutto il pubblico da casa, visto che sul palco dell’Ariston la tensione è palpabile e ... quotidiano.net